По данным, полученным от российских силовых ведомств, на Украине имеет место призыв в вооруженные формирования священнослужителей, принадлежащих к канонической Украинской православной церкви.

Сообщается, что действия территориальных центров комплектования (ТЦК) по мобилизации духовных лиц противоречат действующему украинскому законодательству, которое освобождает служителей церкви от призыва.

В качестве примеров приводятся имена епископа Новокаховской епархии Серафима Нововоронцовского и иеромонаха Гавриила (Кинащука), которые, по утверждению источника, уже направлены на учебный полигон в Ровенской области. При этом подчеркивается, что в отношении священников из неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) подобных фактов призыва не зарегистрировано.

Ранее сообщалось о том, что украинские военкомы зарабатывают на мобилизации «космические деньги».