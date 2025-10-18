Священники захотели дать отцам право голоса при решении об аборте

Русская православная церковь (РПЦ) предложила законодательное закрепление права отца на участие в принятии решения об аборте. Об этом ТАСС сообщил священник Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Как заявил Лукьянов, данный шаг необходим для защиты жизни нерожденных детей. Он отметил, что ответственность за жизнь ребенка лежит на обоих родителях, и мужчины должны активно вмешиваться в такие ситуации, используя все возможные способы для того, чтобы убедить супругу в необходимости сохранения беременности.

Лукьянов также отметил, что в настоящее время многие мужчины не осознают свою роль в защите жизни детей, и зачастую они, наоборот, поддерживают решение женщины об аборте, лишая ее поддержки в столь важный момент. По его мнению, юридическое закрепление права отца в этом вопросе позволит изменить ситуацию.

Церковь подчеркивает, что для отца важно быть не только моральным, но и юридическим защитником жизни ребенка, особенно в моменты, когда речь идет о столь важном решении.

Ранее священник Островский пояснил, почему аборт является грехом для мужчин.