«Связали шерстяными колготками». Что случилось с постоялицей столичного социального центра?

Следственный комитет РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью постоялицы социального дома «Обручевский» в Москве. В результате инцидента женщине потребовалась ампутация кистей обеих рук.

Поводом для процессуальной проверки послужила информация, распространившаяся в Telegram-каналах, согласно которой персонал учреждения мог связать подопечную, что привело к тяжелейшим последствиям для её здоровья. Столичный департамент труда и соцзащиты подтвердил сотрудничество с правоохранительными органами по данному факту.

Уголовное производство расследуется по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Глава СК России Александр Бастрыкин взял ход следственных действий под личный контроль, потребовав отчета от руководителя московского СК.

