«Свобода на колесах в 90 лет». История пары из Китая, которая проводит в дороге большую часть года

Пожилая пара из Китая, 90-летний Ван Жуйсен и его 86-летняя жена Шан, стала настоящим символом активного долголетия и романтики дорог. Их история путешествий на автомобиле по самым труднодоступным регионам страны покорила соцсети и привлекла внимание изданий, включая South China Morning Post .

Свой первый автомобиль Ван Жуйсен приобрел еще в 2003 году, воплощая в жизнь давнюю мечту о «свободе на колесах». С того момента дорога стала для них вторым домом: большую часть года супруги проводят в разъездах, преодолевая за одну поездку свыше 20 000 километров.

«Мы стремимся оценить красоту нашей страны и расширить свой кругозор. На данный момент мы посетили практически все известные туристические места», — поделился Ван.

Их маршруты уже пролегли через живописные высокогорья Тибета и отдаленные уголки Синьцзяна. Однако с возрастом пришлось внести коррективы: если двадцать лет назад Ван мог без труда вести машину по 10 часов подряд, то сейчас его предел — шесть часов. В 2023 году он столкнулся с бюрократическими препонами при продлении водительского удостоверения из-за своего почтенного возраста. Не сдаваясь, он нашел учебный центр в пригороде и после часовой беседы с его директором сумел получить допуск к экзамену.

Семья, несмотря на беспокойство, с пониманием относится к увлечению старших.

«Мы пытались уговорить деда не садиться за руль, но он так увлечён вождением, что мы сдались», — признались внуки.

Ранее сообщалось о том, что пара из Китая сменила имена и приняла православие в Подмосковье.