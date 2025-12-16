«Свобода не устояла перед стихией». В Бразилии статуя рухнула с 35-метровой высоты

Сильный штормовой ветер, обрушившийся на бразильский муниципалитет Гуаиба (штат Риу-Гранди-ду-Сул), привел к масштабному разрушению одной из местных достопримечательностей — крупной копии нью-йоркской Статуи Свободы. Монумент, возвышавшийся вместе с основанием на 35 метров, не выдержал напора стихии и рухнул с постамента.

Как оперативно сообщил новостной портал G1, после происшествия вся территория вокруг обломков была немедленно взята под контроль и оцеплена в целях соблюдения мер общественной безопасности. В ближайшее время к месту ЧП должна прибыть специализированная строительная бригада, которой предстоит сложная работа по расчистке и демонтажу поврежденной конструкции.

Предварительные данные свидетельствуют, что скульптура получила серьезные повреждения. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших — инцидент не повлек за собой травм среди местных жителей или туристов. Падение столь массивного объекта, к счастью, произошло без угрозы для чьей-либо жизни.

Этот памятник, являвшийся узнаваемым символом города, теперь будет разобран, а вопрос о возможности и целесообразности его восстановления, вероятно, станет предметом отдельного обсуждения городских властей.

