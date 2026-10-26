NYT и FT связали СПГ-проект на Аляске с НОВАТЭКом: в российской компании предоставили комментарии

НОВАТЭК отрицает, что доступ к его технологиям связан с торгом за снятие санкций с «Арктик СПГ 2». Об этом российская компания заявила Financial Times на фоне публикаций New York Times и FT о том, что проект Polar LNG по производству сжиженного газа на Аляске финансируется НОВАТЭКом. Деньги, по данным газет, идут через структуру в ОАЭ Tech Wave. Журналисты выяснили это из документов и рассказов бывшего руководителя компании, сообщил oilcapital.ru.

По данным издания, НОВАТЭК сообщил FT, что доступ к его технологическому решению не связан со снятием ограничений с «Арктик СПГ 2». Таким образом, компания отрицает торг за снятие санкций с российского проекта. NYT приводит заявление компании о стремлении получить долю в Polar LNG на Аляске.

По информации издания, НОВАТЭК подтвердил подписание меморандума по проекту еще в апреле. Однако компания обратила внимание, что передача технологий потребует разрешения и от России, и от США. При этом проект на Аляске рассматривается как «самостоятельный и самодостаточный».

«„НиК“ отмечает, что Polar LNG — это не продвигаемый Трампом проект Alaska LNG. Второй предполагает трубопровод от северных месторождений к югу штата длиной 1200 ки и уже в южном порту — сжижение газа. Для Polar LNG труба будет от месторождений к северному побережью (6-12 км, по разным оценкам), но нужны технологии сжижения в суровом арктическом климате», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что сделать Ормузский пролив невостребованным пообещали инвесторы.