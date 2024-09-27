«СВОих не бросаем»: активистка Молодой Гвардии из Егорьевска рассказала о гуманитарной миссии в Курске

Волонтеры Молодой Гвардии Единой России из Подмосковья активно оказывают помощь жителям Курской области. Некоторые общественники уже неоднократно участвовали в гуманитарных миссиях. Так, нынешняя поездка в Курск для Евы Скиба уже четвертая по счету.

Девушка вошла в состав 69-го отряда в конце августа. Тогда общественники отправились в Мариуполь.

«Я приняла решение о поездке волонтером, после того как увидела пост Молодой Гвардии Единой России о том, что идет набор добровольцев на освобожденные территории. Мы помогали местным жителям в переоформлении документов, работали в детском лагере и оказывали адресную помощь. Помимо всего в выходной день мы собирались с людьми пожилого возраста и плели маскировочные сети. У меня не было переживаний по поводу поездки, так как Мариуполь — давно освобожденный город, который стремительно возвращается к жизни. Единственная мысль была - это помощь людям», — рассказала Ева.

По завершении миссии общественники сразу поехали в Курск. Ева отметила, что члены команды помогают жителям Курской области. Решение приняли без обдумывания. Волонтеры помогают доставлять эвакуированным россиянам в пункты временного размещения продукты питания. Кроме того, занимаются организацией работы на складе по распределению гуманитарной помощи. Об этом сообщили в группе МГЕР ВКонтакте.