«СВОих не бросаем»: активистка Молодой Гвардии из Егорьевска рассказала о гуманитарной миссии в Курске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
Активистка Молодой Гвардии из Егорьевска Ева Скиба отправилась на 4-ю гуманитарную миссию в Курск.
Волонтеры Молодой Гвардии Единой России из Подмосковья активно оказывают помощь жителям Курской области. Некоторые общественники уже неоднократно участвовали в гуманитарных миссиях. Так, нынешняя поездка в Курск для Евы Скиба уже четвертая по счету.
Девушка вошла в состав 69-го отряда в конце августа. Тогда общественники отправились в Мариуполь.
«Я приняла решение о поездке волонтером, после того как увидела пост Молодой Гвардии Единой России о том, что идет набор добровольцев на освобожденные территории. Мы помогали местным жителям в переоформлении документов, работали в детском лагере и оказывали адресную помощь. Помимо всего в выходной день мы собирались с людьми пожилого возраста и плели маскировочные сети. У меня не было переживаний по поводу поездки, так как Мариуполь — давно освобожденный город, который стремительно возвращается к жизни. Единственная мысль была - это помощь людям», — рассказала Ева.
По завершении миссии общественники сразу поехали в Курск. Ева отметила, что члены команды помогают жителям Курской области. Решение приняли без обдумывания. Волонтеры помогают доставлять эвакуированным россиянам в пункты временного размещения продукты питания. Кроме того, занимаются организацией работы на складе по распределению гуманитарной помощи. Об этом сообщили в группе МГЕР ВКонтакте.
«Являясь медиком, участвую в эвакуации людей с приграничных районов. Также мне удалось помочь врачам в госпитале. Работала в операционном полке и непосредственно помогала в проведении операций. В первые дни было непривычно слышать сирены и хлопки от работы ПВО. Но со временем это стало привычным. Переступая порог операционной, начинаешь чувствовать огромную ответственностью за жизнь человека, который совсем недавно отдавал долг Родине, за мирное небо над головой. СВОих не бросаем!» — говорит Ева Скиба.