Свыше 110 км региональных автотрасс отремонтируют в Рязанской области в этом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В наступившем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области отремонтируют свыше 110 региональных автотрасс. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что работы запланированы в девяти районах региона.
Добавляется, что также продолжатся ремонтные работы на дорогах Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов в Александро-Невском районе и Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Касимовском районе.