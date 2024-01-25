Свыше 1,2 тыс. километров дорог отремонтировали в Нижегородской области в 2023 году

В Нижегородской области в минувшем году отремонтировали свыше 1,2 тыс. километров автодорог. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что область сохраняет позиции лидера по объему дорожного ремонта четвертый год подряд.

Отмечается, что также почти 130 км дорог было обеспечено наружным освещением, было отремонтировано 14,5 тыс. дорожных знаков, обновлено более 120 остановочных павильонов.