Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья посетили площадки для крещенских купаний

В Московской области более 102 тысяч человек приняли участие в традиционных крещенских купаниях, об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Как сообщили в ведомстве, для проведения мероприятий в честь праздника Крещения Господня на территории Подмосковья было организовано 205 специально подготовленных площадок. Всего их посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей региона, при этом более половины из них решились на погружение в воду.

В МЧС отметили, что все купания проходили под контролем сотрудников экстренных служб. По информации спасателей, крещенская ночь в Подмосковье завершилась без чрезвычайных происшествий и несчастных случаев.

Представители ведомства подчеркнули, что безопасность участников обеспечивалась благодаря слаженной работе спасателей, медицинских работников, сотрудников полиции и добровольных помощников. На каждой площадке дежурили специалисты, готовые оперативно оказать необходимую помощь.

