Свыше 22 тыс. жителей Нижегородской области заключили соцконтракт на поиск работы с 2020 года
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Свыше 22 тыс. человек заключили соцконтракт на поиск работы в Нижегородской области в течение трех лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министра соцполитики региона Игоря Седых.
Отмечается, что данный контракт дает матподдержку малоимущим, находящимся в поиске работы.
Добавляется, что в рамках этого документа соискателям выплачивается около 15 тыс. рублей на время поиска работы и на протяжении трех месяцев после устройства на работу.