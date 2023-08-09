Свыше 22 тыс. жителей Нижегородской области заключили соцконтракт на поиск работы с 2020 года

Свыше 22 тыс. человек заключили соцконтракт на поиск работы в Нижегородской области в течение трех лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министра соцполитики региона Игоря Седых.

Отмечается, что данный контракт дает матподдержку малоимущим, находящимся в поиске работы.

Добавляется, что в рамках этого документа соискателям выплачивается около 15 тыс. рублей на время поиска работы и на протяжении трех месяцев после устройства на работу.