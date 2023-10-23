Свыше 22 тысяч звонков приняли за неделю контакт-центры подмосковных МФЦ

Каждый день в контакт-центры поступало около четырех тысяч звонков, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

В ведомстве напомнили, что по номеру горячей линии 122 можно в том числе узнать о выплатах и компенсациях, статусе заявления и получить консультации по услугам.

Сейчас самыми популярными темами звонков являются услуги Росреестра, получение социальных карт, создание учетной записи ЕСИА, а также оформление временной регистрации и прописки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов внимательно относиться к отделенным уголкам подмосковных муниципалитетов.