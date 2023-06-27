Свыше 2,6 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Более 2,6 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Транспортные средства были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки.

Как напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, автомобиль может быть эвакуирован в нескольких случаях. В том числе, если владелец оставил его в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, трамвайных путях, остановке общественного транспорта или в тоннеле.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 80495-734-78-81.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в Московской области.