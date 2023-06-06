Свыше 40 километров линий электропередачи построили в Подмосковье за три месяца

Сорок четыре километра воздушных и кабельных линий электропередачи построили в Московской области с начала марта в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья, новыми ЛЭП обеспечены дачное товарищество «Бутово» в Ленинском округе, садовые товарищества «Дружба», «Березка» и «Метрополитен» в Орехово-Зуево, СНТ «Фиалка» в Одинцовском городском округе и СТ «Родники» в Люберцах.

В ведомстве подчеркнули, что до конца сентября текущего года в регионе запланировано строительство сорока восьми километров ЛЭП. Работы проводят специалисты «Мособлэнерго». Всего в этом году программа повышения надежности электроснабжения потребителей охватила двадцать шесть округов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял о недопустимости аварий на объектах теплоснабжения региона.