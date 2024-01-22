Свыше четырех тысяч беженцев из Украины и новых регионов РФ живут в Нижегородской области

Более четырех тысяч вынужденных переселенцев живут в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минсоцполитики.

Уточняется, что более 2,6 тыс. человек имеют российское гражданство, а более 150 семей приобрели собственное жилье в регионе.

Добавляется, что также около половины приехавших вернулись на родину или переехали в иные регионы РФ.