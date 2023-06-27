Свыше десяти тысяч ям на дорогах отремонтировали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю отремонтировали свыше 10 тысяч ям, которые были выявлены на дорогах, включая региональную и муниципальную сеть, сообщили в региональном Минтрансе. При этом ремонт дорог, который проводится в рамках летнего содержания дорог, в регионе продолжается.

В ведомстве уточнили, что на муниципальных дорогах больше всего работ провели в Одинцово, Химках и Пушкино. На региональных дорогах — в Королеве, Мытищах, Пушкино, Лобне, Долгопрудном и Щелково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в Подмосковье. Глава региона отметил, что жители некоторых городских округов пожаловались на неудовлетворительное состояние дорожного полотна и на несвоевременный ямочный ремонт.