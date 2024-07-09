Свыше двенадцати тысяч газонов привели в порядок в Подмосковье за неделю

Коммунальные службы Подмосковья за неделю привели в порядок газоны более чем на двенадцати тысячах локаций в регионе, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Покос травы в муниципалитетах проводится два раза в месяц, однако при необходимости частота покоса может быть увеличена до трех раз в месяц, отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Сейчас коммунальные службы региона активно решают задачи по покосу травы: лишь за неделю проведена стрижка газонов более чем на двенадцати тысячах локаций в Подмосковье», — сказал Владислав Мурашов.

Он напомнил, что покос травы проводится либо утром, либо вечером. При этом коммунальщики соблюдают действующий в регионе закон о тишине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье модернизируют свыше 700 детских игровых площадок.