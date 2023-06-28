Свыше двух тысяч заказов по «гаражной амнистии» оформили в БТИ Подмосковья с начала года

Боле двух тысяч заказов на регистрацию гаражей и участков под ними в рамках «гаражной амнистии» оформили сотрудники БТИ Московской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Процедура регистрации гаражей максимально упрощена, отметила гендиректор подмосковного БТИ Елена Казимир. В частности, в прошлом году на официальном сайте бюро запустили онлайн-услугу в рамках «гаражной амнистии». Также появился мобильный офис, который курсирует по всему региону.

Кроме того, каждый день специалисты МОБТИ проводят встречи с жителями, где отвечают на все волнующие граждан вопросы.

Для того, чтобы оформить «гаражную амнистию», нужно собрать необходимый пакет документов, направить их на согласование в администрацию муниципалитета и дождаться, пока Росреестр зарегистрирует право на гараж и землю под ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что оформить участки под нестационарные торговые объекты можно будет в электронном виде.