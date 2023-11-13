Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе

На прошлой неделе в парках и лесопарках Подмосковья побывало более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В последний осенний месяц этого года жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха и проведения досуга. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе» — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В топ-5 самых популярных парковых зон за этот период вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, парк «Наташинские пруды» в Люберцах, парк Стрекалова в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде. В ведомстве добавили, что наибольшее число посетителей было зафиксировано в минувшую субботу — 223 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.