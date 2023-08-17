Свыше пяти тысяч ипотечных кредитов в Рязанской области выдали по льготным программам Сбера с начала года
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Ипотечные программы с господдержкой имеют повышенный спрос: так, с начала текущего года жители Рязанской области оформили свыше пяти тысяч ипотечных кредитов в Сбере. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что общая сумма оставила 14 млрд рублей.
Уточняется, что наиболее востребованной является льготная ипотека на новостройки. Общая сумма кредитов по данной категории составила 3,7 млрд рублей.
Добавляется, что также спросом пользуется «Семейная ипотека», общая сумма этой программы составила 3,5 млрд рублей.