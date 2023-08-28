Свыше пятисот новых народных троп обустроили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В Подмосковье обустроено 514 новых народных троп, которые следуют до социальных объектов инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник и так далее, сообщили в областном ГУСТ. Всего в программу «Пешком» включено 585 локаций.
«Больше всего выполнено в Балашихе — 53 народные тропы уже готовы, Люберцы– 45, Щелково –35 тропинок. Активно работы идут в Клину — 16 локаций, Одинцовский– 9, Зарайск– 6, Шатура — 5», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, дорожки обустраивают в местах, которые выбрали жители. Для этого им нужно направить заявку в администрацию муниципалитета.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.