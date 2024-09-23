Свыше семи тысяч семей получили выплаты к юбилеям совместной жизни в Подмосковье

Свыше семи тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилеям совместной жизни с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Получить выплаты могут пары, которые проживают в Подмосковье и женаты более пятидесяти лет. Размер выплат составляет от пяти тысяч рублей до девяти тысяч рублей.

Подать заявку на получение выплат можно в течение года со дня юбилея брака. После этого выплаты будут поступать автоматически.

В числе получателей выплат в этом году — Валентина Серафимовна и Михаил Иванович Мозгалевы. Семья проживает в Кашире и отпраздновала полувековой юбилей со дня свадьбы.