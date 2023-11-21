Свыше шестидесяти единиц тяжелого медицинского оборудования закупили в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года в больницы Московской области поступило 64 единицы тяжелого оборудования, сообщили в областном Минздраве. Их закупили на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей.

«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой — одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки», — сказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, в больницы закупили рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ. В частности, например, в Клинской больнице ввели в работу новый маммограф, который позволит проводить качественную диагностику молочных желез, в Раменском филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера — новый рентгеновский аппарат. Медоборудование закупается по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.