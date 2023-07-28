Более сотни рабочих задействовано в капремонте лицея в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт лицея № 7. Работы выполнены уже на шестьдесят пять процентов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На объекте работают свыше ста строителей. Такого количества специалистов достаточно для того, чтобы открыть образовательное учреждение уже к 1 сентября, отметил глава муниципалитета Константин Михальков.

Сейчас рабочие проводят отделку внутренних помещений, а также монтаж инженерных систем, перегородок, пожарных выходов, потолков, фасада и окон. Также на здании лицея установят подсветку и обновят входную группу.

«Сейчас специалисты заканчивают работы по чистовой отделке помещений на втором этаже и приступают к отделке на первом этаже», — уточнил глава Солнечногорска.

Здание лицея № 7 является одним из старейших в округе. Сейчас в образовательном учреждении обучается свыше 1,2 тысячи человек. Работы по капитальному ремонту ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый образовательный комплекс в Мытищах будет открыт к 1 сентября.