Губернатор Подмосковья: образовательный комплекс откроется в ЖК «Императорские Мытищи» к новому учебному году

Готовность образовательного комплекса, состоящего из школы и детского сада, в ЖК «Императорские Мытищи» одноименного городского округа превысила 90%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки проконтролировал ход строительства объектов.

«Школа носит имя Героя Советского Союза, космонавта, почетного гражданина г. о. Мытищи Валерия Викторовича Рюмина. Она большая, светлая, комфортная и практически готова. Уверен, что к 1 сентября будет радовать глаз», — отметил глава Подмосковья.

Воробьев уточнил, что в новом учебном году в школы Московской области пойдут более миллиона учеников, ожидается рекордное число первоклассников — 120-125 тысяч.

«Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — добавил губернатор.

До появления новой школы в ЖК «Императорские Мытищи» детям приходится посещать школу в соседнем ЖК «Мытищи Лайт», добираться до нее им помогала компания «Мострансавто». Теперь данная проблема будет решена, образовательное учреждение смогут посещать также жители ближайших населенных пунктов.

«Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будет даже планетарий и свои музеи. А самое главное — большое количество кружков, в том числе для взрослых», — рассказала местная жительница Анжелика.

В новой школе, рассчитанной на 1,1 тысячи учеников, появятся классы и рекреации, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой и артистическими, два спортзала и читальный зал с IT-зоной.

«Очень хочется, чтобы мы стали центром притяжения, как детей, так и взрослых. Для этого у нас есть серьезная программа дополнительного образования. Планируем, что наша школа будет не только с техническим уклоном. У нас существуют несколько профильных вариантов: социально-экономические классы, технологические классы», — рассказала директор образовательного комплекса Ирина Миняйлл.

Ближайший детский сад к ЖК «Императорские Мытищи» сейчас находится на расстоянии шести километров, поэтому открытия дошкольного образовательного учреждения жильцы также ждут. Оно будет рассчитано на 320 мест, в нем разместят групповые помещения со спальнями и игровыми, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищеблок.

«До 8 августа получим заключение о соответствии построенного объекта и осуществим ввод. Все идет по плану», — рассказал гендиректор ООО «Триумф» Иван Бузикевич.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.