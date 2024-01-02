Свыше ста аварийных домов снесено в Нижегородской области в прошедшем году
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За минувший год в Нижегородской области снесено более ста расселенных аварийных домов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
Добавляется, что расселение и снос произведены в рамках реализации госпрограммы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».
По словам замглавы регионального Минстроя Евгения Морозова, в прошедшем году план по расселению аварийного жилья был перевыполнен на 33%.
Уточняется, что всего в Нижегородской области следует ликвидировать свыше ста аварийных расселенных многоквартирных жилых домов в почти в 20 муниципалитетах.