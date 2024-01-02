Свыше ста аварийных домов снесено в Нижегородской области в прошедшем году

За минувший год в Нижегородской области снесено более ста расселенных аварийных домов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

Добавляется, что расселение и снос произведены в рамках реализации госпрограммы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

По словам замглавы регионального Минстроя Евгения Морозова, в прошедшем году план по расселению аварийного жилья был перевыполнен на 33%.

Уточняется, что всего в Нижегородской области следует ликвидировать свыше ста аварийных расселенных многоквартирных жилых домов в почти в 20 муниципалитетах.