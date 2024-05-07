Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

В Подмосковье за неделю эвакуировали свыше 3,1 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки.

Больше всего подобных нарушений зафиксировали в городском округе Красногорск, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве призвали автомобилистов уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения и не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Жителям региона также напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно по телефону 112 или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Красногорске откроют два путепровода.