Сын Газманова тратит деньги, развлекаясь за границей

Как сообщает издание «Утро.ру» , молодой человек не постеснялся покинуть Родину. Хоть певец и воспитал Филиппа как родного сына, последний, в благодарность отцу, показал себя не с лучшей стороны.

Известно, что недавно младший сын российского исполнителя Олега Газманова отдохнул с друзьями в Монако. Таким образом, как считают многие, воспитанник звездного отца очернил имя знаменитости. Это не могло остаться без внимания Ксении Собчак.

По ее словам, Филиппа нельзя назвать патриотом, если тот тратит деньги на зарубежные развлечения. И с журналисткой согласны множество россиян. Их негатив и критика обрушились на младшего сына Олега Газманова. Хотя молодой человек, по словам отца, видел свое будущее именно с нашей страной.