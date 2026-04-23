Сын ответил за мать ножом. Ворвался в реанимацию и избил хирургов

Задержанный в Дагестане мужчина, устроивший резню в больнице, объяснил свои действия трагической гибелью матери. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как уточняет источник, родительница жителя Махачкалы попала в дорожно-транспортное происшествие. Врачи сделали все возможное, однако спасти женщину не удалось. При этом доказательств врачебной ошибки или вины медперсонала нет.

Тем не менее, как утверждается, именно эта ситуация привела мужчину в ярость. Он ворвался в лечебное учреждение с ножом и атаковал нескольких сотрудников. В итоге ранения получили три человека — все они работают в этой больнице, в том числе один хирург.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое: ему нанесли удар лезвием по шее, сообщают телеграм-каналы.

В региональном минздраве уточнили, что у одного пациента состояние средней тяжести, второго уже прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Ход лечения находится под личным контролем главы минздрава Дагестана Ярослава Глазова.

