Сыр на картоне и забор по стандарту: дезинфектор объяснил, как навсегда выгнать крыс с дачи

Технолог и дезинфектор Алексей Меньшиков в беседе с « Абзацем » назвал самые действенные методы борьбы с крысами на дачном участке. По его словам, ключевой элемент защиты — физический барьер по периметру территории, а для уничтожения уже проникших грызунов нужны профессиональные свежие приманки и клеевые ловушки на картоне.

Специалист подчеркнул, что перед истреблением вредителей необходимо навести порядок: убрать мусорные кучи, ликвидировать источники влаги и перекрыть все пути проникновения. Крысы не появляются случайно — их привлекает беспорядок, близость водоемов или помоек. Поэтому первоочередная задача — сделать среду максимально некомфортной. Норы под постройками следует зацементировать, а сами строения сделать герметичными. Меньшиков отметил, что существует стандарт грызунонепроницаемости, и если установить по периметру забор из профлиста с уплотнением или ленточный фундамент, свободный доступ вредителей будет перекрыт. Такой этап защиты способен полностью решить проблему.

Если грызуны уже хозяйничают на участке, дезинфектор рекомендует сочетать химические препараты с механическими ловушками, которые легко изготовить самостоятельно. Он предупредил, что магазинные отравы часто годами лежат на полках и теряют эффективность, поэтому надежнее обращаться в профессиональные службы со свежими составами. Для тех, кто избегает химии, подойдут клеевые гели: состав наносят на картон, внутрь кладут приманку — сыр, колбасу или хлеб, и крысы отлавливаются механически. Главное условие — полностью убрать всю уличную еду, чтобы у вредителей остался единственный источник корма — подготовленная ловушка.