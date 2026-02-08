Сжечь или выбросить? Как избавиться от старой иконы и не совершить грех

Вопрос о правильном обращении с ветхими или поврежденными иконами, часто вызывающий замешательство у верующих, получил публичный комментарий от представителя крупной общественной организации. Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов дал совет, как решить судьбу таких святынь, не допустив кощунства. Его рекомедации опубубликовал «Главный региональный» , ссылаясь на прошлогодний материал RT.

Собеседник канала RT подчеркнул сакральный статус иконы для православного человека. Эксперт напомнил, что для православных образ является связующим звеном с Богом, а не просто художественным полотном. По этой причине выбросить ветхую икону в мусорный бак — значит совершить кощунство, что для глубоко верующего человека категорически неприемлемо.

В качестве одного из допустимых способов корректной утилизации Михаил Иванов назвал предание иконы огню. По словам спикера, сжигание считается нейтральным и приемлемым методом. Полученный пепел, как советуют в церковной традиции, следует прикопать в безлюдном месте, где он не будет осквернен.

Эксперт также предложил альтернативный вариант для тех, кто не готов или не может организовать этот процесс самостоятельно.

«Если вы не можете самостоятельно организовать сожжение, вы можете отдать такую икону в любой православный храм. Священники знают, как правильно поступить со святыней, и сделают это в соответствии с церковным уставом», — заключил собеседник издания.

Таким образом, верующим предоставляется выбор между личным, аккуратным действием и передачей ответственности духовным лицам.

