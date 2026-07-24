Таиланд и Индия вытеснили Оман и Катар: кто теперь везет деньги в Россию и на что их тратит

Этим летом гости из Таиланда и Индии впервые вошли в пятерку лидеров по числу карт туриста, оформленных в аэропорту Шереметьево, потеснив путешественников из Омана и Катара. Такие данные Агентству городских новостей « Москва » привел директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Абсолютное первенство сохраняет Китай — на граждан КНР приходится 87% всех выданных карт. Второе место с долей 4% занимает Саудовская Аравия, за ней следуют Южная Корея, Таиланд и Индия. В прошлом году компанию Китаю составляли Саудовская Аравия, Оман, Южная Корея и Катар. По словам Ефимочкина, статистика наглядно показывает, что именно азиатское и арабское направления определяют сегодня ландшафт въездного туризма в Россию.

С 1 июня по 20 июля 2026 года в Шереметьево оформили и активировали на 27% больше карт туриста, чем годом ранее. Анализ транзакций свидетельствует, что иностранцы едут прежде всего за гастрономическими и культурными впечатлениями. Наиболее взрывной рост показал сегмент продуктов питания и общепита: оборот подскочил на 31%, количество оплат — на 24%, а число плательщиков увеличилось на 40%. Активно туристы посещают рестораны и супермаркеты — здесь оборот вырос на 28%, число покупок на 36%, а плательщиков стало больше на 41%. Третье место по популярности занял транспорт: количество транзакций прибавило 33%, оборот — 40%, а аудитория — 44%. Замыкают топ развлечения: билеты в музеи, театры, зоопарки и на аттракционы туристы оплачивают на 21% чаще, оборот в сегменте вырос на 27%, а покупателей стало больше на 31%.