Таиланд потерял популярность у туристов — эксперты объяснили причины

Таиланд теряет популярность среди туристов, заявляют эксперты. Причины кроются в высоких ценах на авиабилеты, сложной логистике и растущих проблемах с безопасностью. Туристы теперь выбирают более удобные и доступные направления, сообщил турэксперт Арсений Симонов. Об этом передает «Главный Региональный».

По данным эксперта по туризму Арсения Симонова, Таиланд перестал быть привлекательным направлением для отдыха из-за нескольких факторов. Главной причиной эксперты называют подорожание авиаперелетов, связанное с изменениями в логистике и сложностями с международными рейсами. Прямой перелет в Таиланд теперь стоит почти столько же, сколько полет в страны Латинской Америки или на Ближний Восток.

Кроме того, по словам Симонова, Таиланд уступает по удобству и цене более конкурентным направлениям, например, Турции, где туристы могут воспользоваться более короткими перелетами и системой «все включено».

Также усиливают негативные настроения туристов новости о преступности и авариях с участием отдыхающих, что вызывает опасения по безопасности. Все эти факторы делают Таиланд менее привлекательным для путешественников, утверждают специалисты.

