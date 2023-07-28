Таиландские власти сообщили о росте числа приезжих из России на 1000%

По данным таиландского Минтуризма, за первое полугодие 2023 года в страну прибыло почти 800 тыс граждан РФ. За год это число выросло более чем на 1000%. Большинство приезжих остается в Пхукете. РФ стала главным источником туриста для острова. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg .

Сообщается также, что среди россиян выросла и частота покупки тайландской недвижимости. В 2022 году продажи подскочили на 82%, половина из этих приобретений приходится на граждан РФ. Отмечается, что они покупают как жилье для проживания, так и недвижимости для последующей сдачи в аренду.

Агентство также сообщило, что Таиланд обрастает все большим количеством заведений с русской кухней. Вывески и реклама на русском тоже стали встречаться намного чаще.

Bloomberg напомнил, что у граждан РФ могут быть проблемы с переводом денег на острове. Агентство посоветовало использовать евро и доллары в наличности.