Тайна третьей планеты: в Бронницах детям раскроют секреты комет и астероидов

В парке «Бронницкий луг» 10 апреля пройдет тематическое мероприятие «Тайна третьей планеты». Оно приурочено сразу к двум событиям — Дню космонавтики и общеобластному «Фестивалю космических чудес».

Программа рассчитана на полтора часа, с 17:00 до 18:30, и будет интересна гостям разного возраста. Вход на все активности свободный, возрастное ограничение — 0+.

Для самых маленьких зрителей от трех лет организаторы подготовили интерактивное представление «Звездные сказки» по мотивам произведения Елены Ульевой. В игровой форме с космическими героями дети узнают научные факты о планетах, звездах, кометах и астероидах. Для всех желающих проведут мастер-класс «Космические пришельцы»: участники будут лепить фантастических инопланетян из пластилина с использованием вспомогательных художественных материалов.

Кроме того, в программе заявлена фотовыставка «Земля глазами космонавтов». На ней представлены снимки нашей планеты, сделанные с борта Международной космической станции с высоты около 400 км. Экспозиция позволяет увидеть Землю с необычного ракурса и носит просветительский характер.