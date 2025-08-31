«Радио Судного дня» два раза вышло в эфир перед саммитом ШОС

Первое сообщение было передано в 15:51. Оно начинается с кода «НЖТИ». В эфире прозвучали имена: Николай, Женя, Татьяна, Иван. Первые буквы имен образовали код. После последовали цифры и снова буквы: АФОНОДЕК. Второе сообщение было зафиксировано в 17:30. Первый буквенный код остался прежним. Следом — цифры и хаотичный набор букв.

«НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472», — так прозвучало второе сообщение.

СМИ обратили внимание на тот факт, что сообщения переданы в преддверии за день до начала официальной части саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие запланировано на 1 сентября. Лидеры разных стран, в том числе и президент РФ Владимир Путин, прибыли в Китай. За день до начала различных мероприятий политики уже проводят ряд встреч.

С 1970-х годов в эфире продолжает звучать загадочная радиостанция УВБ-76, известная также под неофициальным названием «Жужжалка». Этот передатчик относится к категории номерных радиостанций, чье происхождение и назначение обычно связывают с деятельностью специальных служб и военных ведомств. Точное функциональное предназначение станции остается предметом многочисленных предположений, поскольку официальная информация на этот счет никогда не публиковалась.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» 28 августа передала 15 шифровок.