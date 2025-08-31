«Радио Судного дня» два раза вышло в эфир перед саммитом ШОС

Перед саммитом ШОС «Радио Судного дня» передала второе за день сообщение

Актуально

Фото: [pxhere.com]

«Радио Судного дня» перед саммитом ШОС передало два сообщения. За активностью радио следит телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение было передано в 15:51. Оно начинается с кода «НЖТИ». В эфире прозвучали имена: Николай, Женя, Татьяна, Иван. Первые буквы имен образовали код. После последовали цифры и снова буквы: АФОНОДЕК. Второе сообщение было зафиксировано в 17:30. Первый буквенный код остался прежним. Следом — цифры и хаотичный набор букв.

«НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472», — так прозвучало второе сообщение.

СМИ обратили внимание на тот факт, что сообщения переданы в преддверии за день до начала официальной части саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие запланировано на 1 сентября. Лидеры разных стран, в том числе и президент РФ Владимир Путин, прибыли в Китай. За день до начала различных мероприятий политики уже проводят ряд встреч.

С 1970-х годов в эфире продолжает звучать загадочная радиостанция УВБ-76, известная также под неофициальным названием «Жужжалка». Этот передатчик относится к категории номерных радиостанций, чье происхождение и назначение обычно связывают с деятельностью специальных служб и военных ведомств. Точное функциональное предназначение станции остается предметом многочисленных предположений, поскольку официальная информация на этот счет никогда не публиковалась.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» 28 августа передала 15 шифровок.

Актуально