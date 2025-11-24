Тайная правда о планировании путешествий: как алгоритмы манипулируют выбором

Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий сообщил о значительном влиянии цифровых технологий на организацию поездок. По его словам, современные сервисы используют машинное обучение для анализа поведения пользователей и формирования персонализированных предложений, рассказал эксперт « Известиям ».

Технологии искусственного интеллекта берут на себя подбор билетов, жилья и маршрутов, что сокращает время подготовки к путешествию. Алгоритмы анализируют динамику цен на авиабилеты с учетом сезонности, спроса и других факторов, формируя прогнозы оптимального времени для покупки.

Навигационные сервисы интегрируют дополненную реальность и голосовые запросы, предоставляя информацию в режиме реального времени. Камера смартфона позволяет мгновенно получать данные о городских объектах, а AR-технологии отображают подсказки поверх реального пространства.

Эксперт отметил, что цифровые решения позволяют путешественникам сосредоточиться на впечатлениях, а не на организационных вопросах. Технологии берут на себя рутинные задачи, связанные с планированием и навигацией.

