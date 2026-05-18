В ЖК «Кембридж» в Истре возвели новые дома

В коттеджном поселке «Кембридж» в деревне Красный Поселок городского округа Истра возвели новые дома, девелоперу ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь малоэтажных сблокированных домов составила 660 кв. м. В общей сложности проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям уже доступны детский сад, творческие мастерские, площадки для детей, зоны для тихого отдыха, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. В поселке оборудовано пяит бульваров, есть специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.