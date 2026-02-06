Тайные завтраки и концерты: как Эпштейн пытался войти в круг петербургской элиты через Гергиева

Издание « Фонтанка » провело анализ рассекреченных документов, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы выяснить, какие значимые фигуры из Санкт-Петербурга в них упоминаются. Анализ показал, что прямой переписки с ключевыми лицами города в архиве практически нет, а имеющиеся отсылки носят преимущественно косвенный характер.

Упоминания и контекст

В документах встречаются имена нескольких публичных персон. В переписке помощников Эпштейна упоминается дирижер Валерий Гергиев. Речь шла об организации покупки билетов на его концерт в Карнеги-холле в 2013 году и обсуждении возможности проведения частного концерта в 2017. В одном из писем собеседник Эпштейна назвал Гергиева «великим источником влияния», который «владеет Петербургом».

В архив также попали многочисленные письма, связанные с Сергеем Беляковым, бывшим заместителем министра экономического развития и главой фонда Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Их переписка длилась несколько лет и касалась участия Эпштейна в форуме и получения российской визы.

Упомянута в документах и Ксения Собчак. Ее имя фигурирует в резюме модели Ольги Пономарь-Беккер, которая участвовала в шоу «Russia’s Next Top Model», где Собчак была ведущей. Прямой связи между Эпштейном и Собчак в опубликованных материалах не установлено.

Кто не попал в архив

Любопытным оказался и список тех, кого в документах нет. «Фонтанка» отмечает отсутствие упоминаний о таких значимых для Петербурга фигурах, как бывший губернатор Георгий Полтавченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, виолончелист Сергей Ролдугин и другие.

Издание подчеркивает, что так называемые «файлы Эпштейна» представляют собой обширный и несистематизированный массив данных, достоверность и значимость которых сложно оценить однозначно.