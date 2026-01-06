Тайный смысл числа 12: почему на стол ставят именно столько постных угощений
Рождественский сочельник отмечают во вторник 6 января
Фото: [Церковь Серафима Саровского в поселке Селятино Наро-Фоминского округа/Медиасток.рф]
Рождественский сочельник, канун одного из главных христианских праздников, отмечают православные во вторник, 6 января. Этот день завершает сорокадневный Филиппов пост.
Традиционно вечером в Сочельник семьи собираются на торжественную трапезу, которая начинается с появлением на небе первой звезды. Главное блюдо стола — сочиво, приготовленное из вареных зерен, меда, орехов и сухофруктов. Согласно обычаю, на ужин подают 12 постных кушаний.
В народной традиции этот вечер также называют Святвечером. Важной частью празднеств являются колядования — обход домов с песнями, воспевающими рождение Христа. Истоки этой традиции уходят в дохристианские времена.
Рождество Христово по юлианскому календарю отмечают 7 января. Католики и ряд других христианских конфессий, живущих по григорианскому календарю, встретили праздник 25 декабря, а их сочельник пришелся на 24 декабря.
