Тайный смысл числа 12: почему на стол ставят именно столько постных угощений

Рождественский сочельник, канун одного из главных христианских праздников, отмечают православные во вторник, 6 января. Этот день завершает сорокадневный Филиппов пост.

Традиционно вечером в Сочельник семьи собираются на торжественную трапезу, которая начинается с появлением на небе первой звезды. Главное блюдо стола — сочиво, приготовленное из вареных зерен, меда, орехов и сухофруктов. Согласно обычаю, на ужин подают 12 постных кушаний.

В народной традиции этот вечер также называют Святвечером. Важной частью празднеств являются колядования — обход домов с песнями, воспевающими рождение Христа. Истоки этой традиции уходят в дохристианские времена.

Рождество Христово по юлианскому календарю отмечают 7 января. Католики и ряд других христианских конфессий, живущих по григорианскому календарю, встретили праздник 25 декабря, а их сочельник пришелся на 24 декабря.

