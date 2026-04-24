Виновник назначения пенальти в ворота «Спартака» высказался об эпизоде

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «Российской газеты» прокомментировал самый спорный эпизод центрального матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2), в котором он принял непосредственное участие.

В конце первого тайма при счете 1:0 в пользу москвичей арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Умярову. Эдуард Сперцян реализовал пенальти, а во втором тайме «Краснодар» вырвал победу.

«С точки зрения игрового эпизода — это не совсем пенальти. За что было бы правильно назначать пенальти, если говорить по-игроцки? Если мяч летит в ворота — тогда да. А тут мяч уходил в аут от игрока «Краснодара». Тяжело было убрать руку в этом моменте», — сказал Умяров.

При этом футболист «Спартака» признал, что формальный повод назначить пенальти был, но указал на большое количество различных трактовок, в которых сложно разобраться. Умяров не стал обвинять в низкой квалификации российских судей, отметив, что арбитры ошибаются и в топовых европейских чемпионатах.

Ранее Владислав Радимов резко высказался о судействе в РПЛ. Экс-футболист сборной России возмутился тем, что в матче «Краснодар» — «Балтика» в аналогичном эпизоде пенальти не поставили.