В Московской области выписали почти 11 млн электронных рецептов

С начала 2026 года в Подмосковье выписали почти 10,5 млн электронных рецептов, порядка 9,9 млн из них - на льготные лекарственные препараты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Электронный рецепт, в отличие от бумажного, не потеряется и не повредится. Он всегда доступен в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в регионе получить электронные рецепты можно на приеме у врача. Пациенты, у которых есть право на льготное лекарственное обеспечение, могут продлить его с помощью телемедицинской консультации.

Напомним, что записаться на прием к медицинскому специалисту, можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ».

