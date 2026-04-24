В ЖК «Новоград Павлино» Балашихи на 76% завершили строительство четвертого детского сада

В ЖК «Новоград Павлино» Балашихи группа «Самолет» продолжает строительство четвертого детского сада, рассчитанного на 205 мест, основные строительно-монтажные работы завершены - стройготовность объекта достигла 76%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействованы около 40 человек. Дошкольная образовательная организация сможет принять детей от 1,5 до 7 лет, ее введут в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м, в нем обустроят девять групповых помещений со спальнями, игровыми, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный зал, музыкальный зал с проектором и сценическим оборудованием и не только.

На прилегающей территории появятся прогулочные площадки с оборудованием из природных материалов, теневыми навесами, полем для игр в футбол и баскетбол, спортивной зоной. Во дворе посадят молодые деревья и кустарники, установят уличное освещение и обустроят пешеходные тропинки. На территории будет вестись видеонаблюдение.

В составе ЖК уже работают три детских сада и школа, в проекте появятся пятый детский сад, школа и собственная поликлиника со станцией скорой медицинской помощи.

