Подмосковные школы подписали соглашения о сотрудничестве с китайскими школами

В Подмосковье по итогам управленческой стажировки «Инновационные подходы к управлению и модернизации образовательной системы: опыт Китая и возможности для адаптации в Московской области» было подписано 12 соглашений о сотрудничестве между областными и китайскими школами. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что стажировка прошла в Китае, в ней приняли участие 100 представителей из 21 округа, включая директоров школ, начальников Управлений образования, заместителей глав муниципалитетов и представителей вузов. Соглашения о сотрудничестве подписали школы городских округов Балашиха, Богородский, Дмитров, Домодедово, Клин, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Королёв, Одинцово, Солнечногорск и Химки.

«Вместе мы сможем вывести качество образования на новый уровень. Данное соглашение открывает для наших ребят уникальные возможности для получения образования» — отметила директор Образовательного центра «Полет» городского округа Красногорск Ирина Северилова.

После завершения мероприятия участники наметили планы по применению нового опыта на всех уровнях управления: школы, муниципалитеты, регион. В сообщении добавили, что китайский язык в регионе изучают свыше 5 тыс. детей.

