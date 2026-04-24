Жители Московского региона оформили на почте более 650 благотворительных подписок с начала года в рамках «Дерева добра»

За I квартал 2026 года жители Московского региона подарили социальным учреждениям свыше 650 экземпляров благотворительной подписки в рамках акции «Дерево добра». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Инициатива, объединяющая бизнес и частных лиц, дает возможность направить подписку на периодические издания тем, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Как пояснила Ксения Ефимова, директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России, география и масштаб проекта впечатляют: с начала года уже оформлено более 650 подарочных экземпляров.

Участники акции самостоятельно выбирают, кому адресовать свой подарок. Среди возможных получателей: детские дома, реабилитационные центры, военные госпитали, дома престарелых, многодетные семьи, учреждения, где проживают одинокие пожилые люди.

Такой подарок помогает разнообразить досуг подопечных социальных учреждений, дает им возможность быть в курсе новостей и событий, а также напоминает о том, что о них помнят и заботятся.

Акцию активно поддерживают как организации, так и неравнодушные граждане. Наибольшую активность проявили жители столицы, Мытищ и Одинцова.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.