Жители Московского региона оформили на почте более 650 благотворительных подписок с начала года в рамках «Дерева добра»
Фото: [Медиасток.рф]
За I квартал 2026 года жители Московского региона подарили социальным учреждениям свыше 650 экземпляров благотворительной подписки в рамках акции «Дерево добра». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Инициатива, объединяющая бизнес и частных лиц, дает возможность направить подписку на периодические издания тем, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Как пояснила Ксения Ефимова, директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России, география и масштаб проекта впечатляют: с начала года уже оформлено более 650 подарочных экземпляров.
Участники акции самостоятельно выбирают, кому адресовать свой подарок. Среди возможных получателей: детские дома, реабилитационные центры, военные госпитали, дома престарелых, многодетные семьи, учреждения, где проживают одинокие пожилые люди.
Такой подарок помогает разнообразить досуг подопечных социальных учреждений, дает им возможность быть в курсе новостей и событий, а также напоминает о том, что о них помнят и заботятся.
Акцию активно поддерживают как организации, так и неравнодушные граждане. Наибольшую активность проявили жители столицы, Мытищ и Одинцова.
