В Химках построят дома в ЖК «Новый Зеленоград»

В Химках, рядом с Зеленоградом продолжается строительство ЖК «Новый Зеленоград», строители проводят фасадные работы и монтируют внутренние инженерные сети в 5 корпусе, девелопер проекта — компания Ikon Development. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Передать ключи от квартир в 5-м корпусе планируется в I квартале 2027 года, это 17-этажный дом секционного типа. Все новостройки возводят в едином архитектурном стиле по индивидуальному проекту, при этом внешняя отделка каждого здания уникальна. Так, например, в отделке фасада 5 корпуса основное поле стен состоит из панелей серого и белого цвета, дом станет завершающим в первой очереди проекта.

На территории уже заселили 10 домов. Для жителей открыты магазины и кафе, медицинские учреждения, предприятия сферы услуг, а также собственная начальная школа и детский сад.

