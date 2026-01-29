Тайный стоп-лист банков: какие фразы в комментариях к переводу могут заблокировать операцию

Эксперт в области права предупредил о рисках, связанных с формулировками, которые пользователи указывают при переводе средств через мобильные приложения банков.

По словам Александра Хаминского, юриста, возглавляющего Центр правопорядка в Москве и Московской области, финансовые организации тщательно мониторят поле для комментариев получателю в рамках борьбы с нелегальными операциями.

В интервью агентству «Прайм» специалист пояснил, что автоматизированные системы банков анализируют каждое сообщение, и основная причина блокировок переводов — прямое или косвенное указание на коммерческий характер сделки между физическими лицами. Даже невинная, на первый взгляд, пометка может быть расценена как попытка обойти законодательство о предпринимательской деятельности или расчеты за запрещенные товары и услуги.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — подчеркнул Хаминский.

Таким образом, чтобы избежать заморозки транзакции и последующих объяснений со службой безопасности, эксперты рекомендуют в графе «назначение платежа» использовать максимально нейтральные формулировки, такие как «возврат долга», «личный перевод» или просто оставлять поле пустым, если перевод осуществляется между знакомыми. Это особенно важно при регулярных операциях, которые могут привлечь внимание алгоритмов.

Ранее сообщалось о том, что регулярная замена карты снижает риск мошенничества.