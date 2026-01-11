Тайный враг нации: патриарх раскрыл, что на самом деле разрушает страну изнутри
Патриарх Кирилл назвал современные тенденции главной проблемой общества
Фото: [Встреча Губернатора Подмосковья с Патриархом Кириллом/Медиасток.рф]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» обозначил свою позицию по ключевым, с его точки зрения, вызовам современности. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
Предстоятель Русской православной церкви заявил, что главной нравственной проблемой нашего времени является размывание моральных ориентиров. Он связал устойчивость общества с соблюдением нравственного закона, отметив, что отказ от базовых норм ведет не только к личным, но и к общественным кризисам.
По словам патриарха, под внешне привлекательными и модными лозунгами зачастую продвигаются практики, разрушающие традиционные моральные устои, что, по его мнению, негативно отражается на духовном состоянии человека и усиливает социальные противоречия.
Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что в России зарождается сверхцивилизация.