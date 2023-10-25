«Так должен поступать нормальный мужчина»: выяснились подробности задержания грабителя в Щелково

Пожилой мужчина из Щелково задержал грабителя, который пытался украсть телефон у школьника. Он чинил свой автомобиль недалеко от места, где вор схватил ребенка за руку, а после выхватил у него из рук телефон .

72-летний пенсионер Михаил Викторович рассказал нам подробности произошедшего и объяснил, почему решился на такой поступок. Он подчеркнул, что в нем сработал автоматизм, как только он заметил что-то неладное.

«Это обыденность, так должен поступать нормальный мужчина. Конечно, если здоровье позволяет. Я уже приходил людям на помощь в прошлом, потому что 20 лет проработал в охране, но без внимания телевидения. Бывали случаи», — заявил пенсионер.

Житель Щелково отметил, что не ставил задачи применить физическую силу. Его целью было задержать преступника.

«Попыхтеть пришлось, дыхание я восстанавливал минут через 20-30 после этого. Меня сегодня спросили, должен ли так поступить каждый — я считаю, что это индивидуально, потому что, к примеру, в моем возрасте у многих проблемы со здоровьем. Но я оценивал лично свои возможности», — рассказал пенсионер.

После произошедшего депутат Госдумы Александр Толмачев инициировал сбор средств на ремонт автомобиля жителя Щелково. Позже стало известно, что руководство подмосковного МВД уже приняло решение о награждении пенсионера. А глава городского округа Андрей Булгаков лично приехал к мужчине и вручил ему сертификат на покупку новой машины.

Герой, по его же словам, уважает отечественный автопром и теперь имеет документ, который он в течение недели может обменять на любой российский автомобиль.

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