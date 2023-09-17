Так проще просить: психолог объяснила, почему девушки накачивают себе большие губы

Увеличение губ говорит не просто о желании быть красивой. Девушки, которые идут на эту процедуру, в большинстве своем пытаются решить некоторые проблемы на подсознательном уровне, рассказала телесно ориентированный психолог Екатерина Алексеева.

Отвечают за чувственность

По словам эксперта, губы отвечают за чувственную сферу, и даже маленькмй ребенок, когда познает мир, тянет в рот все, что ему попадется. Как бы пробует «на зубок».

«Давайте представим, что мы едим горячую лапшу. Мы ее сначала проверяем губами, насколько она горячая, и только потом ее втягиваем. В принципе, так происходит и с любой другой едой», — пояснила Алексеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Больше, чем желание хорошо выглядеть

Есть девушки, которые вкалывают филлеры или гиалуроновую кислоту не по показаниям врача и делают губы чрезвычайно большими. По словам психолога, причины такого поведения простираются гораздо дальше желания чувствовать себя красивой и себе нравиться.

«На самом деле, это подсознательное желание, которое девушка, скорее всего, не осознает. Она хочет обрести умение просить. Вероятно, такая дама может сталкиваться с тем, что ей сложно что-то попросить. Увеличение губ дает ей возможность эту функцию выполнять и где-то становиться более раскрепощенной, брать ситуацию в свои руки», — пояснила эксперт.

По словам психолога, это можно проработать в терапии и без пластических вмешательств, однако именно таким способом девушки становятся более уверенными в себе.

«Так они действительно обретают возможность попросить, например, у молодого человека, чтобы он куда-то ее сводил или что-то ей купил», — подытожила собеседница.

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